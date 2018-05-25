Собянин призывает новое правительство РФ передать больше полномочий на региональный и муниципальный уровни

25.05.18 13:58

© РИА Новости. Алексей Дружинин

25 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин призывает новое правительство РФ передать больше полномочий по нормативному регулированию на региональный и муниципальный уровни и не пытаться решить все вопросы на федеральном.

"Алексей Леонидович (Кудрин) назвал правительство спящим тигром, который готовится к прыжку. У меня большая просьба к моим коллегам: прежде чем прыгнуть, давайте сядем так кружком и поговорим. У каждого министра свое представление об этом прыжке", - сказал С.Собянин, выступая в пятницу на деловом завтраке Сбербанка, традиционно проходящем на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, министры хотят отвечать за все происходящее в стране, есть желание отрегулировать все процессы так, "чтобы было видно из окна кабинета и было расчерчено по линейке и квадратикам".

"Должен сказать, мы в этом преуспели - у нас земельное, градостроительное, финансовое, бюджетное законодательство зарегулированы так, что там полный порядок. Вы знаете, что полный порядок близок к полному беспорядку. Это означает, что любые действия, зарегулированные на самом высоком уровне, реализовать становится практически невозможно", - отметил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что в каждой сфере есть свои нюансы, многие из которых на федеральном уровне отрегулировать сложно. При этом на федеральном уровне изменения не должны быстро происходить, убежден мэр.

"Это не та машина, которая скачет какими-то скачками и несется куда-то как "Феррари". Наоборот, там должны быть степ-бай-степ, консерватизм и предсказуемость. Чем ниже уровень управления, тем быстрее должно быть движение. А если мы будем наверху быстро двигаться по регулированию всех процессов, то внизу жизнь остановится", - сказал С.Собянин.

Он призвал своих коллег давать больше возможностей и ответственности на более низкие ступени управления.

С.Собянин отметил, что, по мнению мировых экономистов, большее развитие происходит в тех странах, где больше полномочий на городском и региональном уровнях.

"Чем жестче вертикаль сверху, тем хуже развиваются и регионы, и страны", - подчеркнул он.

Мэр отметил, что в стране с одной стороны убираются барьеры для работы бизнеса, но, с другой стороны, создаются барьеры для государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.

"А мы работаем с тем же бизнесом. Нужно пересмотреть эту историю и дать больше свободы для нормативного регулирования на более низких системах управления", - добавил С.Собянин.