Скорость предъявления обвинений России в крушении МН17 напоминает "дело Скрипалей"

25.05.18 14:09

© РИА Новости. ихаил Воскресенский

25 мая. Interfax-Russia.ru - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел параллель между обвинениями в адрес России в крушении малайзийского "Боинга" и "делом Скрипалей".

"Очень напоминает дело Скрипалей, когда они сказали: "хайли лайкли" это русские, но Скотланд-Ярд тут же сообщил, что следствие продолжается и оно займёт время", - заявил он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.

С.Лавров отметил, что "складывается впечатление дежа вю".

"Если наши партнёры решили и в этом случае, когда речь идёт о тяжелейшей трагедии человеческой, гибели сотен людей, спекулировать на этом для достижения своих политических целей, я оставляю это на их совести", - добавил министр.

Он напомнил о сделанном накануне президентом РФ Владимиром Путиным заявлении о том, что Россия готова сотрудничать, и добавил: "Главное, чтобы это сотрудничество было честным и чтобы наши сведения, которые мы предоставляем, факты, которые мы предоставляем, чтобы они не игнорировались, либо не использовались избирательно".