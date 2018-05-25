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25.05.18 14:09
Скорость предъявления обвинений России в крушении МН17 напоминает "дело Скрипалей"
"Очень напоминает дело Скрипалей, когда они сказали: "хайли лайкли" это русские, но Скотланд-Ярд тут же сообщил, что следствие продолжается и оно займёт время", - заявил он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.
С.Лавров отметил, что "складывается впечатление дежа вю".
"Если наши партнёры решили и в этом случае, когда речь идёт о тяжелейшей трагедии человеческой, гибели сотен людей, спекулировать на этом для достижения своих политических целей, я оставляю это на их совести", - добавил министр.
Он напомнил о сделанном накануне президентом РФ Владимиром Путиным заявлении о том, что Россия готова сотрудничать, и добавил: "Главное, чтобы это сотрудничество было честным и чтобы наши сведения, которые мы предоставляем, факты, которые мы предоставляем, чтобы они не игнорировались, либо не использовались избирательно".
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Interfax-Russia.ru – Еще пять домов по программе реновации в Москве в ближайшее время будут готовы к заселению. Между тем, депутаты готовят проект федерального закона о реновации жилья.
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Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
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