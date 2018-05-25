Власти Удмуртии намерены использовать блокчейн-технологии в сельском хозяйстве

25.05.18 14:55

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии прорабатывают вопрос использования возможностей блокчейн-технологий в сфере АПК, сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова журналистам в пятницу.

"Мы хотим (использовать - ИФ) блокчейн, мы хотим молочную биржу опробовать. <. . . > Если есть возможность опробовать новые способы привлечения денег, если есть возможность опробовать новые способы обмена информации, взаимодействия - почему бы нет?", - сказала О.Абрамова, добавив, что в Минсельхозе Удмуртии эту тему уже изучают.

Ранее первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин сообщал журналистам, что власти республики рассматривают возможность использования блокчейн-технологий в госуправлении. По его словам, область применения этих технологий очень велика, в том числе, она может использовать для земельных реестров и сделок с недвижимостью.