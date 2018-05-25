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25.05.18 15:43

Создание индустриального парка "Байкальский чистый продукт" требует привлечения федерального финансирования

© РИА Новости. Антон Денисов
25 мая. Interfax-Russia.ru - Иркутская область в рамках соглашения с Фондом развитии моногородов РФ планирует привлечь федеральное финансирование для создания индустриального парка "Байкальский чистый продукт" в городе Байкальске на берегу озера Байкал, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Перспективы развития моногородов Иркутской области обсудили в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Сергей Левченко и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов", - говорится в сообщении.

Федеральное финансирование планируется направить на создание инженерной инфраструктуры парка для реализации инвестиционных проектов по розливу воды, производству напитков, выращиванию овощей в закрытом грунте, переработке ягод, дикоросов, созданию чаеразвесочной фабрики.

Индустриальный парк "Байкальский чистый продукт" будет размещаться на промышленной площадке в Байкальске, где ранее размещался Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК).

Как ранее сообщалось, министерство экономического развития Иркутской области в 2017 году создало индустриальный парк в границах моногорода Байкальск и на территории промышленной площадки БЦБК. Площадь I очереди парка составляет 46,7 га: девять земельных участков - свободны, еще пять частично обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, но заняты резидентами, в том числе, производителем питьевой бутилированной воды ООО "Байкал-Инком" и предприятием пищевой промышленности ООО "Байкальские макароны".

На этой территории Минэконоразвития региона и власти Байкальска планируют создать еще несколько пищевых и перерабатывающих производств, чтобы занять в них бывших работников БЦБК.

Сообщалось также, что в январе текущего года ООО "Монарх" (Иркутск) выиграло тендер, объявленный администрацией Байкальска, на выполнение проектные работы для создания инфраструктуры индустриального парка "Байкальский чистый продукт". Цена контракта - 16,5 млн рублей. Компания должна до 10 декабря 2018 года разработать проект электроснабжения, водоснабжения, водоотведения территории, а также связать парк отдельной дорогой с федеральной трассой Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ.

Байкальский ЦБК прекратил варку целлюлозы в сентябре 2013 года, находится на стадии конкурсного производства, весь персонал уволен.

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