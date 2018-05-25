|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.05.18 15:51
Обновление региональных кадров продолжится - Путин
"Очень многое в реализации планов и проектов в развитии экономики и социальной сферы будет зависеть от регионов, от их усилий и эффективности", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент считает важным "продолжение линии на качественное обновление региональных команд".
"Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению социальных, экономических задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении, в решении повседневных задач", - сказал В.Путин, напомнив, что ряд успешных губернаторов вошли в правительство РФ.
|
Interfax-Russia.ru – Еще пять домов по программе реновации в Москве в ближайшее время будут готовы к заселению. Между тем, депутаты готовят проект федерального закона о реновации жилья.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket