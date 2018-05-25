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25.05.18 15:51

Обновление региональных кадров продолжится - Путин

© РИА Новости. Алексей Дружинин
25 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что обновление региональных управленческих команд будет продолжено, поскольку именно на уровне субъектов Федерации формируется культура современного менеджмента.

"Очень многое в реализации планов и проектов в развитии экономики и социальной сферы будет зависеть от регионов, от их усилий и эффективности", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент считает важным "продолжение линии на качественное обновление региональных команд".

"Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению социальных, экономических задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении, в решении повседневных задач", - сказал В.Путин, напомнив, что ряд успешных губернаторов вошли в правительство РФ.

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