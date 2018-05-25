Тверская область и Росрыболовство будут сотрудничать в сфере развития аквакультуры

25.05.18 16:32

© РИА Новости. Максим Блинов

25 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Тверской области подписало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) соглашение с Федеральным агентством по рыболовству, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Самое важное направление взаимодействия с Росрыболовством - это воспроизводство водно-биологических ресурсов. В этом отношении мы благодарны агентству, которое идет нам навстречу в части зарыбления наших озер и рек. Приоритетными в этом плане являются озеро Селигер, Иваньковское водохранилище, акватория Волги, Вазузское, Рыбинское водохранилища. Первый успешный опыт совместной работы был в 2017 году, в этом году планируем продолжить сотрудничество по выпуску молоди", - заявил И.Руденя журналистам после подписания документа.

И.Шестаков, в свою очередь, добавил: "Уверен, что соглашение обеспечит рациональное использование биоресурсов, при котором будут учтены интересы рыбаков, сохранится биоразнообразие водоёмов области".

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что в Тверской области насчитывается свыше 900 рек и 1700 озер, в которых обитают более 30 видов рыб. В 2017 году в регионе использовалось 60 рыбопромысловых участков, в ходе зарыбления в водоемы выпустили более 4,6 млн мальков рыб ценных пород - щуки, сазана, стерляди, толстолобика. В 2018-м планируется увеличить объемы зарыбления до 5,8 млн мальков.

Делегация Тверской области во главе с И.Руденей принимает участие в ПМЭФ-2018, который проходит 24-26 мая в северной столице.