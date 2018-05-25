КАМАЗ планирует в 2018 году выпустить 80 автомобилей новой модели с кабиной К5

25.05.18 16:35

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 мая. Interfax-Russia.ru - ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) в текущем году планирует выпустить 80 автомобилей новой модели КАМАЗ-54901 с кабиной К5,говорится в корпоративной газете компании со ссылкой на директора автомобильного завода Николая Удельнова.

"С сентября по декабрь перед нами задача собрать порядка 80 автомобилей. Со своей стороны, мы приступили к технологической подготовке производства, задача - максимально быстро, в мае-июне, спроектировать и изготовить оснастку, в июле планируем прототип 54901 - в НТЦ нам его обещали - разобрать и собрать, "прогнать" в качестве опытной сборки, в августе внести коррективы и с сентября выходить на темп 20 автомобилей в месяц", - цитирует Н.Удельнова газета.

По его словам, сборка будет вестись на площадке ГСК-2 - там же, где собираются автомобили нового модельного ряда.

Ранее гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин говорил, что стоимость нового грузовика КАМАЗ-54901 с кабиной К5 будет сопоставима с ценой тягача Mercedes-Benz. "По цене - берите то же самое, что Mercedes, и мы себе поставили цель - минус 10%. В противном случае мы не можем окупить инвестиции", - говорил топ-менеджер, отметив также, что новый тягач - это шаг компании в сторону премиум-сегмента.

Завод начал серийное производство грузовых автомобилей нового модельного ряда с компонентами Daimler в 2013 году с магистрального тягача КАМАЗ-5490.