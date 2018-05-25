"Технологии тепличного роста" планируют вложить 2 млрд руб в строительство теплиц в Ульяновской области

25.05.18 16:40

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 мая. Interfax-Russia.ru - Компания "Технологии тепличного роста" (ТТР) намерена инвестировать 2 млрд рублей в строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в Ульяновской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Инвестиционное соглашение о реализации проекта ТТР и Ульяновская область заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

Приступить к реализации проекта инвестор намерен уже в текущем году, ввести комплекс в эксплуатацию - в 2020 году, сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина.

Тепличный комплекс планируется возвести в Димитровграде, имеющем статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТТР станет резидентом ТОСЭР).

"Это - важный шаг по развитию моногорода Димитровграда, реализация проекта позволит создать около 200 рабочих мест для его жителей и повысить уровень качества жизни людей. <..> В самом Димитровграде мы продолжаем создавать инфраструктуру, необходимую для работы новых инвесторов, которым мы готовы предложить комфортные условия для ведения бизнеса", - цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Морозова.

УК "Технологии тепличного роста" создана в 2013 году. В настоящее время компания владеет двумя тепличными комбинатами в Тюменской и Московской областях общей мощностью 19 тыс. тонн овощей в год, проектирует комплексы в Астраханской и Саратовской областях общей мощностью 32 тыс. тонн в год. ТТР также приобрели тепличный комбинат "Донской" в Ростовской области. Проект компании в Ростовской области рассчитан на 11,5 тысяч тонн томатов и огурцов в год.