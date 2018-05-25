Брянская область и Крым договорились о сотрудничестве

25.05.18 16:40

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 мая. Interfax-Russia.ru - Брянская область и республика Крым подписали в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Подписи под документом поставили губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава Республики Крым Сергей .

В соглашении на 2018-2020 годы предусмотрено сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической, дорожно-транспортной сферах; сельском хозяйстве; образовании; промышленности; культуре и туризме; физической культуре и спорте; здравоохранении; в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; в области труда и занятости.

В рамках договора планируется обмен делегациями для участия в инвестиционных форумах и семинарах, проводимых на территориях Брянской области и Республики Крым, а также проведение рабочих встреч с представителями крупных компаний Брянской области и Крыма.

Пресс-служба отмечает, что во время подписания документа С.Аксенов сообщил о том, что уже в июле в Брянскую область прибудет делегация министерства сельского хозяйства Крыма для того, чтобы "увидеть, как региону за столь короткий срок удалось достичь больших успехов в развитии АПК".

"В Брянской области есть чему поучиться. Это - не первое соглашение (Крыма - ИФ) с регионами, которое мы подписываем, и везде стараемся найти какое-то эксклюзивное направление для того, чтобы перенять опыт. В Брянской области это - сельское хозяйство, в котором она (область - ИФ) действительно сильна",- цитирует пресс-служба главу Крыма.

А.Богомаз в ответном слове добавил, что подписание соглашения - это шаг "к налаживанию конструктивного сотрудничества между Брянской областью и Крымом".