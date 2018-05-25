С природными ЧС на Дальнем Востоке борются более 6 тыс. военных и 800 единиц техники

25.05.18 16:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 мая. Interfax-Russia.ru - Более 6 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники борются с природными чрезвычайными ситуациями в Восточном военном округе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Войска Восточного военного округа постоянно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. В этих целях создана группировка войск, в состав которой входит более 6 тыс. человек, 800 единиц техники и 30 летательных аппаратов", - сказал С.Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, для стабилизации паводковой обстановки в Хабаровском крае в апреле устранили ледовый затор на реке Тумнин. Кроме того, в ходе тактико-специального учения наведена мостовая переправа на реке Джида в Бурятии.