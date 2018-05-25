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25.05.18 17:05

600 спортсменов соберутся в челябинском Париже на полумарафон от "Эйфелевой башни"

© РИА Новости. Владимир Федоренко
23 мая. Interfax-Russia.ru - Легкоатлетический полумарафон от подножия "Эйфелевой башни" в селе Париж Челябинской области Нагайбакского района в субботу соберет 600 спортсменов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" организаторы, на мероприятие, которое пройдет в третий раз, приедут спортсмены из всех регионов Урала, Башкирии, Москва, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Тамбова, Перми, Оренбурга, Ростова-на-Дону, а также Казахстана.

В программе три забега. Символическую дистанцию в один километр, как правило, пробегают почетные гости спортивного полумарафона. Среди них глава района, региональный министр спорта, руководители предприятий и так далее. Любители легкой атлетики выйдут на дистанцию в пять километров, самые маленькие на скорость пробегут 50 метров.

Главным стартом, привлекающим профессиональных спортсменов, станет забег на 21,1 километр.

За три года число участников забегов выросло в три раза - с 200 до 600 человек.

Спортсмены стартуют от подножия вышки сотовой связи, уменьшенной копии Эйфелевой башни. Эта вышка уже много лет является главной достопримечательностью челябинского Парижа.

Кроме того, гостей праздника ждет концертная программа с выступлениями фольклорных коллективов Нагайбакского района, будет работать музей истории села, выставка-ярмарка сувенирной продукции, мастер-классы от местных мастеров-ремесленников.

Название Париж селу дали казаки-нагайбаки, участвовавшие в боях с армией Наполеона, после возвращения домой. Таким способом император разрешил им увековечить победу русской армии под Парижем.

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