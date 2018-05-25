Более 150 жителей Карачаево-Черкесии получат помощь из регионального бюджета на создание собственного бизнеса

25.05.18 17:24

© РИА Новости. Илья Питалев

25 мая. Interfax-Russia.ru - Около пяти десятков безработных жителей Карачаево-Черкесии с ограниченными возможностями здоровья получат в этом году финансовую помощь из бюджета КЧР по программе самозанятости на открытие своего бизнеса.

"В рамках госпрограммы "Содействие занятости населения КЧР на 2014-2020 годы" в 2018 году финансовую помощь на открытие собственного дела из республиканского бюджета в размере 58,8 тыс. рублей выделят 43 безработным людям с ограниченными возможностями. К началу мая уже восемь из них открыли собственное дело, получив финансовую помощь", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.

Кроме того, по другой региональной программе, призванной стимулировать предпринимательскую деятельность, в этом году помощь в размере 200 тыс. рублей получат 115 человек. Главным условием предоставления господдержки является создание новых рабочих мест.

"В связи с тем, что КЧР имеет преимущественно сельскохозяйственный уклад экономики, предпринимательская деятельность, в основном, организована в этой отрасли. Это выращивание и откорм крупного рогатого скота, овец, птицы, кроликов, пчеловодство, овощеводство. Вместе с тем бизнес-проекты при господдержке организуются в сфере торговли, оказания бытовых услуг населению, организации швейного производств", - добавил собеседник агентства.