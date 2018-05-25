КРСК намерена профинансировать новые инвестпроекты в туризме и АПК

25.05.18 17:51

© РИА Новости. Владимир Трефилов

25 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Корпорация развития Северного Кавказа" в 2018 году планирует финансировать ряд инвестиционных проектов в сферах АПК и туризме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КРСК.

В ходе работы первого дня объединенного стенда министерства РФ по делам Северного Кавказа, КРСК и КСК на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) были представлены планы Корпорации по поддержке инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа.

"Корпорация развития Северного Кавказа с переходом под управление Минкавказом России активизировала свою инвестиционную деятельность. Акцент в ближайшие годы планируется сделать на формировании портфеля инвестиционных проектов, значимых для социально-экономического развития округа и позволяющих решить стратегические задачи по улучшению качества жизни населения, поставленные руководством страны", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров КРСК Одес Байсултанов.