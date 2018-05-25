Доклад Bellingcat по "Боингу" основан на сфабрикованном радиоперехвате - Минобороны РФ

25.05.18 19:23

© РИА Новости. Алексей Куденко

25 мая. Interfax-Russia.ru - В Министерстве обороны России назвали дезинформацией доклад британской организации Bellingcat, в котором российских военных обвиняют в причастности к катастрофе малазийского Боинга в небе Украины в 2014 году.

"Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы расследователей основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованном еще 18 июля 2014 года, на следующий день после катастрофы, Службой безопасности Украины", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Не выдерживают никакой критики и другие якобы улики псевдорасследователей. Прежде всего это касается "данных" из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина по доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что российские офицеры, которые фигурируют в докладе, были давно уволены с военной службы.

"Что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то все они были давно уволены с военной службы. Российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил", - говорится в заявлении военного ведомства.

В минувший четверг международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" над Донецкой области в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

Со своей стороны российские военные заявили, что Москва представила доказательства того, что гражданский "Боинг" был сбит украинскими расчетами.

"В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были предоставлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные, в том числе, натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов", - заявили Минобороны РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в пятницу, что в телефонном разговоре со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком обсудил ситуацию с обвинением России в причастности к крушению малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году, но не услышал от голландского коллеги никаких фактов, доказывающих это.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.