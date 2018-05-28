Владелец находящегося в Южной Корее судна "Николай Касаткин" заявил об отсутствии долгов по зарплате морякам

28.05.18 06:56

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Руководство компании "Парус", которой принадлежит судно "Николай Касаткин" (порт приписки Невельск, флаг РФ), опровергло информацию представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF) об аресте российского теплохода в южнокорейском порту Пусан за долги по зарплате морякам.

"Судно "Николай Касаткин" действительно находится в порту Пусан на ремонте, готовится к сдаче Регистру РФ. Жалоб экипаж судна в ITF не подавал, судебных арестов по жалобам экипажа в отношении судна не существует", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" генеральный директор компании "Парус" Андрей Губанов.

По его словам, проблем с выплатой зарплаты на судне нет.

"Есть иные судебные споры касательно коммерческой деятельности ООО "Парус", однако это никак не влияет на выплату заработной платы экипажу", - сказал А.Губанов.

"В настоящее время вся текущая зарплата по экипажам ООО "Парус" погашена. Речь идет о двух судах, находящихся на промысле, а также еще двух, проходящих ремонт", - заявил судовладелец.