В Красноярском крае затонул теплоход

28.05.18 07:32

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с теплоходом, затонувшим на Ангаре, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 25 мая вечером на 93 км реки Ангара в районе острова Зелененький теплоход КС-1342, принадлежащий ЗАО "Новоенисейский ЛХК", по неустановленным причинам получил пробоину в кормовой части и затонул.

Экипаж в количестве двух человек спасен экипажем судна "Ангара-55", розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено.

В настоящее время теплоход КС-1342 транспортирован собственником в поселок Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края для проведения ремонта.