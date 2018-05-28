Порожние цистерны сошли с рельсов в Красноярском крае

28.05.18 07:38

© РИА Новости. Олег Минеев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Иланская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего вечером в пятницу схода порожних цистерн, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в 15:55 мск в пятницу на 873 км перегона Агул-Береж Красноярской железной дороги с железнодорожного полотна сошли тележки трех порожних цистерн 29, 30, 31 грузового поезда N2631.

"В результате происшедшего никто не пострадал, разрушений железнодорожного пути и путевого хозяйства нет. Движение восстановлено в 03:10 минут местного времени 26 мая (23:10 мск в пятницу)", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Западно-Сибирское СУ на транспорте СК сообщает, что по факту схода цистерн организована проверка, в ходе которой будет установлен причиненный ущерб, а также все обстоятельства произошедшего.