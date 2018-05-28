Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 7 июня

28.05.18 08:33

© РИА Новости. Михаил Климентьев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Пресс-служба президента России сообщила в воскресенье, что 7 июня 2018 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным".

"Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", - говорится в сообщении Кремля.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик, уточняется в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба президента, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

"Вопросы принимаются начиная с 8.00 мск 27 мая вплоть до окончания Программы 07 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира", - говорится в сообщении.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

С 27 мая вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва - Путину".

Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

"7 июня на сайте Программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "на полях" Петербургского международного экономического форума сообщал, что "Прямая линия" с В.Путиным состоится до ЧМ по футболу-2018 года. Он не стал раскрывать деталей предстоящего мероприятия, отметив, тем не менее, что "будут определенные новации - и технологические, и содержательные".