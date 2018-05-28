Взрывы надолго: на территории бывшего полигона в Пугачево остаются более 2 млн снарядов
  
Суд за пожар: глава МЧС по Кузбассу стал обвиняемым по делу "Зимней вишни"
   
Погибли при атаке: Минобороны РФ подозревает сирийскую оппозицию в атаке на российских военных
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
28.05.18 08:33

Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 7 июня

© РИА Новости. Михаил Климентьев
28 мая. Interfax-Russia.ru - Пресс-служба президента России сообщила в воскресенье, что 7 июня 2018 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным".

"Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", - говорится в сообщении Кремля.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик, уточняется в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба президента, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

"Вопросы принимаются начиная с 8.00 мск 27 мая вплоть до окончания Программы 07 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира", - говорится в сообщении.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

С 27 мая вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва - Путину".

Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

"7 июня на сайте Программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "на полях" Петербургского международного экономического форума сообщал, что "Прямая линия" с В.Путиным состоится до ЧМ по футболу-2018 года. Он не стал раскрывать деталей предстоящего мероприятия, отметив, тем не менее, что "будут определенные новации - и технологические, и содержательные".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.05.18 15:41
Собянин: Москва стала городом, который дает бизнесу развиваться
.
  28.05.18 15:12
Планируется ужесточить наказания за порчу художественных произведений в России
.
  28.05.18 12:48
Московский предпринимательский форум впервые открыт в Москве
.
  28.05.18 12:15
Жаркая погода в столице в четверг сменится резким похолоданием со штормовым ветром
.
  28.05.18 11:58
Более 86 тысяч москвичей будут сдавать ЕГЭ
.
  25.05.18 14:21
Москва заключила соглашения о сотрудничестве с Калининградской и Тамбовской областями
.
  25.05.18 13:58
Собянин призывает новое правительство РФ передать больше полномочий на региональный и муниципальный уровни
.
  25.05.18 13:45
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за заморозков
.
  25.05.18 13:18
Канатная дорога в Москве может стать общественным транспортом
.
  25.05.18 08:49
Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников и убийству человека в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket