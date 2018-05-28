Прокуратура обнаружила запрещенного к вылову байкальского омуля на рынках Прибайкалья

28.05.18 08:56

© РИА Новости. Николай Рютин

28 мая. Interfax-Russia.ru - Байкальская природоохранная прокуратура при проверке Центрального рынка в Иркутске и ярмарки в прибрежном поселке Листвянка выявила факты незаконной торговли омулем, добыча которого на озере Байкал была запрещена осенью прошлого года из-за угрозы уничтожения.

"В результате осмотра шести торговых мест была выявлена рыбная продукция, внешне соответствующая описанию омуля байкальского, реализуемая под видом пеляди. Продукция изъята сотрудниками полиции и направлена на исследование в Иркутский областной отдел БФ ФГБУ "Главрыбвод". Специалистами-ихтиологами установлено, что образцы, изъятые с пяти торговых мест, являются байкальским омулем", - сообщила в понедельник Байкальская природоохранная прокуратура.

Специалистами также установлено, что омуль был добыт с помощью сетей.

"Таким образом, установлен факт добычи неустановленными лицами запрещенного к вылову байкальского омуля с применением орудия массового истребления водных биологических ресурсов - сетей, что образует состав преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов)", - отмечается в сообщении.

Прокуратурой в органы предварительного расследования направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.

Как сообщалось, министерство сельского хозяйства РФ с 1 октября 2017 года ввело запрет на промышленную добычу на Байкале омуля - ценной промысловой рыбы семейства сиговых, являющейся эндемиком озера. Предполагается, что запрет, введенный из-за сокращения биомассы омуля в Байкале, будет действовать в ближайшие 3-5 лет.