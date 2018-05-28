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28.05.18 09:16

Сибкабель освоил выпуск неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи

© РИА Новости. Александр Кряжев
28 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Сибкабель" (входит в холдинг "Кабельный альянс") освоило выпуск неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи с Z-образной формой сечения проволоки, сообщает пресс-служба предприятия.

"В отличие от проводов из обычной круглой проволоки, Z-провода более компактны: при том же сечении у них - меньший диаметр (примерно на 10%) и хорошая пропускная способность. Кроме того такие провода меньше провисают, поэтому при их монтаже опоры воздушных линий можно устанавливать на больших расстояниях друг от друга. Новые изделия менее подвержены вибрации при ветре, и за счет этого снижаются механические нагрузки на опоры", - цитирует пресс-служба ведущего инженера-технолога предприятия Романа Хабарова.

По его словам, в конструкции нового провода практически отсутствуют зазоры, это исключает проникновение влаги, которая приводит к образованию коррозии и наледи.

Для запуска производства компания модернизировала волочильную машину Niehoff и крутильную машину Cabale. На них установили дополнительные элементы, не дающие проволоке переворачиваться в процессе волочения и позволяющие фиксировать ее в нужном положении при скручивании.

"Применение проводов нового поколения повышает надежность электросетей, обеспечивает бесперебойность энергоснабжения, способствует сокращению потерь и увеличению пропускной способности модернизируемых и вновь строящихся высоковольтных воздушных линий", - приведены в сообщении слова директора АО Алексея Кочеткова.

"Сибкабель" выпустил опытную партию кабеля. По предварительным расчетам, предприятие может производить до 14 км Z-проводов в сутки.

Холдинг "Кабельный альянс" объединяет АО "Сибкабель", ПАО "НИКИ" (оба - Томск), АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (Владимирская область), АО "Уралкабель" (Екатеринбург).

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