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28.05.18 09:23
Рассматривается вопрос об этапах, скорости повышения пенсионного возраста
"Вопрос пенсионного возраста на повестке дня. Мы сейчас рассматриваем вопрос об этапах, скорости и т.д.", - сказал А.Силуанов.
Он отметил, что президент РФ поставил задачу повышать пенсии темпом выше уровня инфляции. Для того, чтобы повысить пенсии в реальном выражении, нужно пополнять бюджет Пенсионного фонда РФ.
В начале мая председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщал, что правительство РФ в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста в стране.
В настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Новая накопительная пенсионная система - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) - будет добровольной, но привлекательной, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы считаем, что нам необходимо инициировать этот процесс (формирования пенсионных накоплений - прим. ИФ), нам необходимо создать целую систему, которая была бы выгодна работникам - копить на пенсию, формировать свой индивидуальный пенсионный капитал (. . .) Сделать эту систему добровольной, но интересной", - сказал А.Силуанов.
Он отметил, что привлекательность новой системы обеспечат налоговые преференции, льготы для работодателей, а также возможность задействовать эти накопления на решение жизненных проблем.
"Перед нами стоит задача добиться коэффициента замещения на уровне 40% от зарплаты, сегодня он чуть выше 30%. Для того, чтобы сформировать пенсию с большим достатком, необходимо участвовать в такого рода пенсионных программах", - сказал А.Силуанов.
Минфин и ЦБ разработали новую систему пенсионных накоплений в 2016 году, после того, как было объявлено об очередном продлении заморозки пенсионных накоплений (впервые заморозка была введена в 2016 году). Новая система предполагает уход от зависимости от бюджета. Она предусматривает, что граждане будут вносить в накопительную часть пенсии до 6% от своей зарплаты в НПФы. Предполагается, что старая накопительная система будет демонтирована и полностью перейдет в программу ИПК.
Базовым сценарием включения граждан в новую систему в концепции ИПК была автоматическая подписка. То есть гражданин включается в систему по умолчанию, а если он не хочет формировать пенсионные накопления, он должен написать заявление о "каникулах" на несколько лет. Однако эта конструкция не выдержала юридической экспертизы - в российском законодательстве нет конструкции включения гражданина в систему без его согласия при первичном возникновении правоотношений, есть только норма, позволяющая продлять их по умолчанию.
Кроме того, против включения граждан по умолчанию активно выступал социальный блок прежнего правительства, заявляя, что система должна быть исключительно добровольной.
Вопрос автоматической подписки был главным камнем преткновения при принятии концепции ИПК в правительстве РФ - она так и не была принята. Новое правительство РФ планирует принять систему ИПК.
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