Краснодарский край на ПМЭФ-2018 подписал соглашения на 19,5 млрд рублей

28.05.18 09:38

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 мая. Interfax-Russia.ru - Делегация Краснодарского края заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) соглашения на 19,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На Петербургском международном экономическом форуме Кубань заключила восемь соглашений на сумму 19,453 млрд рублей. Наиболее крупное касается развития рекреационной инфраструктуры в Геленджике. В отрасли сельского хозяйства в Северском районе будет создан новый тепличный комплекс", - уточнил заместитель главы региона Василий Швец.

Впервые на форуме в Санкт-Петербурге павильон Кубани стал площадкой для проведения мероприятий федерального уровня - всего было организовано девять федеральных "круглых столов". Участники ПМЭФ обсудили глобальную продовольственную безопасность, развитие малого и среднего бизнеса.

Кроме того в рамках ПМЭФ-2018 были оглашены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Краснодарский край впервые с 2014 года улучшил позиции и поднялся на одну строчку, заняв шестое место.

Также в дни форума был представлен новый бренд Краснодарского края. Как считают его разработчики, бренд позволит повысить уровень доверия бизнеса к Кубани и увеличить инвестиционную привлекательность региона, его узнаваемость на различных мероприятиях.