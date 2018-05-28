РЖД будут содействовать созданию IT-кластера в Сочи

28.05.18 10:00

© РИА Новости. Александр Демьянчук

28 мая. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" планирует содействовать созданию в Сочи информационно-технологического кластера в рамках научного центра "Сириус".

Согласно сообщению РЖД, компания подписала соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) с образовательным фондом "Талант и успех".

Монополия заинтересована в создании и развитии IT-кластера в интересах железнодорожной отрасли и намерена оказывать поддержку проектам и программам по этому направлению фонда. Речь, в том числе, идет об участии в разработке и реализации программ в сфере "больших данных", искусственного интеллекта, цифровой экономики.

IT-кластер научного центра, как ожидается, будет разрабатывать программное обеспечение, проводить НИОКР, в том числе - по импортозамещающим технологиям, разрабатывать сервисы поддержки. Предусмотрены программы среднего профессионального и высшего образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, раннее выявление и развитие одаренных детей и молодежи, их дальнейшее сопровождение до этапа стажировок и трудоустройства.

Также планируется создавать условия для развития "инновационных бизнесов" и IT-решений, коммерциализации интеллектуальной собственности молодежи, в том числе в структурных подразделениях РЖД.