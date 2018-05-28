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Взрывы надолго: на территории бывшего полигона в Пугачево остаются более 2 млн снарядов
   
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28.05.18 10:34

Взрывы вновь повторились на бывшем полигоне близ удмуртского Пугачева

© РИА Новости. МЧС РФ
28 мая. Interfax-Russia.ru - Несколько взрывов произошло на территории бывшей воинской части близ удмуртского поселка Пугачево, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

"Вчера было загорание. (...) "Хлопки" вчера были раз в полчаса, то есть порядка 3-4 детонаций произошло в вечернее время", - сказал С.Юрин журналистам в понедельник.

"Там присутствует много наваленных высохших деревьев, которые выгорают внутри, и при интенсивном ветре их снова раздувает и ближайшие боеприпасы продолжают детонировать. В ближайшие годы это будет продолжаться", - добавил С.Юрин.

Он отметил, что в летнее время проводится только сбор взрывоопасных предметов, уничтожают их зимой. "Собранные в кучу боеприпасы при возгорании могут детонировать", - сказал С.Юрин.

Глава района подчеркнул, что угрозу для жителей Пугачева эти взрывоопасные предметы не представляют, поскольку разлет осколков составляет не более 30 м, взрывная волна распространяется не более чем на 100 м. При этом техническая территория, на которой они находятся, имеет защиту.

Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин подтвердил журналистам информацию о новых взрывах. "Это все контролируемо", - подчеркнул он.

Днем 16 мая на территории бывшей военной части у поселка Пугачево из-за загорания травы началась детонация неразорвавшихся после взрывов на артиллерийском арсенале в 2011 году снарядов.

Пострадавших нет. Проведена эвакуация порядка 1400 человек из бывшего военного городка, которые 17 мая вечером вернулись домой.

Военный следственный отдел СКР по Ижевскому гарнизону начал по данному факту доследственную проверку.

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