Главу саратовского Минфина заподозревают в использовании служебного автомобиля в нерабочее время

28.05.18 10:47

© РИА Новости. Алексей Куденко

28 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Саратовской области инициировал проверку по факту неправомерного использования служебного автомобиля министром финансов региона, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь главы региона Нина Попова в понедельник.

"Губернатор Валерий Радаев поручил вице-губернатору Игорю Пивоварову создать комиссию и провести служебную проверку", - сказала Н.Попова.

Как сообщалось, в пятницу свою проверку действий чиновника, использовавшего служебную машину в нерабочее время, начала региональная прокуратура.

25 мая СМИ сообщили, что сотрудники ГИБДД в Саратове остановили автомобиль с номерами Минфина Саратовской области, за рулем которого оказалась пьяная женщина.

По информации СМИ, на заднем сидении автомобиля полицейские обнаружили пьяного мужчину, похожего на главу регионального Минфина Александра Выскребенцева.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минфина агентству заявили, что "этот случай не касается работы исполнительной власти Саратовской области".