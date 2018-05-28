Спасатели в Татарстане вывезли с острова группу замерзших туристов

28.05.18 10:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МЧС Татарстана пришли на помощь компании из девяти человек, в которой находилось трое детей, и эвакуировали их с острова, на котором они замерзли во время отдыха.

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, в службу спасения позвонила женщина и рассказала, что на острове Качеля находятся девять человек, у них разрядились телефоны, и она опасается за жизнь детей.

Прибывшие на место сотрудники ГИМС выяснили, что отдыхающие добрались на остров на резиновой лодке. Там они сильно замерзли и попросили доставить их на берег в поселок Васильево. Все были вывезены с острова.