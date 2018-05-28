Суд за пожар: глава МЧС по Кузбассу стал обвиняемым по делу "Зимней вишни"
  
Взрывы надолго: на территории бывшего полигона в Пугачево остаются более 2 млн снарядов
   
Ротация кадров: главы Якутии и Магаданской области ушли в отставку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
28.05.18 11:19

Cемь рыбоперерабатывающих фабрик построят под инвестквоты в Мурманске

© РИА Новости. Игорь Зарембо
28 мая. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области на условии инвестиционных квот будет построено семь перерабатывающих фабрик, сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского и рыбного хозяйства Заполярья.

"В Мурманской области подано восемь заявок на строительство заводов по переработке трески и пикши, один завод - "Полярное море+" (рыбопромышленных холдинг "Карат", входит в группу компаний "Норебо" - ИФ) уже действует, но был запущен недавно и попал под инвестквоты", - отметил замминистра и руководитель управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки Андрей Алексеев.

Суммарная мощность этих фабрик превысит 100 тыс. тонн рыбы в год, добавил собеседник агентства. В настоящее время заводы находятся на стадии проектирования и подготовки к строительству. Будущие предприятия будут размещены в Мурманске и вблизи него.

"Речь идет о глубокой переработке рыбы, фабрики будут выпускать продукцию более высокого передела в брендированной упаковке, узнаваемой для потребителя. Такую продукцию можно градировать вплоть до премиум-сегмента", - сказал замминистра.

С появлением новых предприятий в правительстве Мурманской области рассчитывают на мультипликативный эффект: появление новых высокотехнологичных рабочих мест, рост производства в береговой переработке и увеличение налоговых поступлений.

Ранее губернатор Заполярья Марина Ковтун предложила поддержать и уже действующие береговые предприятия рыбопереработки и освободить их от уплаты НДС.

"Возможно, следует подумать и об отнесении береговых рыбоперерабатывающих предприятий к сельхозпроизводителям с распространением на них режима сельхозналога и освобождением от НДС", - сказала М.Ковтун на совещании, посвященном развитию рыбоперерабатывающей промышленности, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Заполярье 20 апреля текущего года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.05.18 15:41
Собянин: Москва стала городом, который дает бизнесу развиваться
.
  28.05.18 15:12
Планируется ужесточить наказания за порчу художественных произведений в России
.
  28.05.18 12:48
Московский предпринимательский форум впервые открыт в Москве
.
  28.05.18 12:15
Жаркая погода в столице в четверг сменится резким похолоданием со штормовым ветром
.
  28.05.18 11:58
Более 86 тысяч москвичей будут сдавать ЕГЭ
.
  25.05.18 14:21
Москва заключила соглашения о сотрудничестве с Калининградской и Тамбовской областями
.
  25.05.18 13:58
Собянин призывает новое правительство РФ передать больше полномочий на региональный и муниципальный уровни
.
  25.05.18 13:45
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за заморозков
.
  25.05.18 13:18
Канатная дорога в Москве может стать общественным транспортом
.
  25.05.18 08:49
Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников и убийству человека в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket