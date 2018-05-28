Cемь рыбоперерабатывающих фабрик построят под инвестквоты в Мурманске

28.05.18 11:19

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 мая. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области на условии инвестиционных квот будет построено семь перерабатывающих фабрик, сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского и рыбного хозяйства Заполярья.

"В Мурманской области подано восемь заявок на строительство заводов по переработке трески и пикши, один завод - "Полярное море+" (рыбопромышленных холдинг "Карат", входит в группу компаний "Норебо" - ИФ) уже действует, но был запущен недавно и попал под инвестквоты", - отметил замминистра и руководитель управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки Андрей Алексеев.

Суммарная мощность этих фабрик превысит 100 тыс. тонн рыбы в год, добавил собеседник агентства. В настоящее время заводы находятся на стадии проектирования и подготовки к строительству. Будущие предприятия будут размещены в Мурманске и вблизи него.

"Речь идет о глубокой переработке рыбы, фабрики будут выпускать продукцию более высокого передела в брендированной упаковке, узнаваемой для потребителя. Такую продукцию можно градировать вплоть до премиум-сегмента", - сказал замминистра.

С появлением новых предприятий в правительстве Мурманской области рассчитывают на мультипликативный эффект: появление новых высокотехнологичных рабочих мест, рост производства в береговой переработке и увеличение налоговых поступлений.

Ранее губернатор Заполярья Марина Ковтун предложила поддержать и уже действующие береговые предприятия рыбопереработки и освободить их от уплаты НДС.

"Возможно, следует подумать и об отнесении береговых рыбоперерабатывающих предприятий к сельхозпроизводителям с распространением на них режима сельхозналога и освобождением от НДС", - сказала М.Ковтун на совещании, посвященном развитию рыбоперерабатывающей промышленности, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Заполярье 20 апреля текущего года.