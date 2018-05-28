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28.05.18 11:35

Детский железнодорожный турмаршрут открылся в Тульской области

© РИА Новости. Александр Кряжев
28 мая. Interfax-Russia.ru - В Тульской области в рамках образовательного туризма открылся первый федеральный железнодорожный маршрут "Куликово поле - взгляд из XXI века", сообщила пресс-служба облправительства.

Маршрут рассчитан на школьников 5-7-х классов. В него входит посещение музейной экспозиции, посвященной 100-летию Октябрьской революции, на железнодорожной станции Кимовска, музейного комплекса "Куликово поле" и мемориала на Красном холме.

"Благодаря маршруту школьники не только из Тульской области, но и всей России познакомятся с достопримечательностями, историей, традициями и культурой нашего региона не за партой, а непосредственно на месте", - цитирует пресс-служба министра культуры региона Татьяну Рыбкину.

Она отметила, что маршрут создан по поручению губернатора Алексея Дюмина для обеспечения безопасной транспортной доступности музея "Куликово поле". Акция проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается двухдневный маршрут с посещением сел Монастырщино, Моховое, Себино (родина святой Матроны), поселка Епифань, Богородицкого дворца-музея и парка. Детский железнодорожный маршрут будет расширять свои границы за пределами Тульской области.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности" в Туле.

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