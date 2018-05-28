Московский предпринимательский форум впервые открыт в Москве

28.05.18 12:48

© РИА Новости. Алексей Куденко

28 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник открыл Московский предпринимательский форум в ЦВЗ "Манеж".

"Поздравляю вас с прошедшим в выходные Днем предпринимателя. Это большой праздник для всей страны и, особенно, для нашего города. Огромное вам спасибо за вашу энергию, инициативу, направленные, конечно, на свой бизнес, но, в конечном счете, направленные на развитие нашего города и нашей страны. Замечательно, что вы развиваетесь, замечательно, что вы не оставляете оптимизма и двигаетесь вперед", - сказал мэр, выступая перед участниками на открытии форума.

Московский предпринимательский форум проходит в столице впервые и открывает Московскую неделю предпринимательства, которая продлится до 1 июня и станет крупнейшим бизнес-событием года в столице.

Форум начался с пленарного заседания "Мегаполис Москва. Бизнес-тренды ближайшего будущего", в ходе которого участники дискуссии обсудят модели столичного бизнеса и вопросы развития успешных предприятий.

За пять дней более 60 тысяч участников - основателей компаний среднего и малого бизнеса, представителей органов власти, финансового сообщества, стартап-индустрии и международные эксперты - будут обсуждать новые возможности для бизнеса в одном из крупнейших мегаполисов мира и налаживать деловые контакты.