Он-лайн конференция по развитию программы "Доступное жилье молодым" пройдет в Югре

28.05.18 13:12

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 мая. Interfax-Russia.ru - Общественники, губернатор Югры Наталья Комарова и представители молодых семей обсудят развитие окружной программы "Доступное жильем молодым" в режиме он-лайн 30 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте общественных и внешних связей региона.

Трансляция мероприятия будет вестись на нескольких площадках в социальных сетях.

"Это новый формат решения проблемы: общественные активисты, которые сами выступили инициаторами встречи, предложат главе региона свои варианты решения проблемы участников ипотечной программы "Молодая семья", - сказали в департаменте.

Как отметили в ведомстве, региональная программа, введенная в округе в 2006 году, уникальная - в других регионах России подобных решений в настоящее время нет. Она позволяет молодым семьям получить ряд льгот и субсидий при покупке жилья в ипотеку.

Так, согласно документам, молодые семьи в Югре могли встать в очередь на получение компенсации части процентной ставки по кредиту в сумме до 2 млн рублей на срок до 10 лет или предоставление субсидии для частичной выплаты ипотеки. При этом размер субсидии индивидуален для каждого участника и зависит от количества членов семьи и муниципалитета, где они проживают.

Среди предложений, поступивших на он-лайн конференцию - оставить в списках только тех, кто реально нуждается в предоставлении данных льгот и в настоящее время живет в Югре. Например, убрать тех, кто уже приобрел квартиру и полностью за нее рассчитался. Также среди предложений - рефинансирование процентной ставки и частичная выплата субсидий.

В настоящее время участниками программы являются более 23,5 тыс. семей. Ежемесячно суммарно им выплачивается около 140 млн рублей компенсации процентной ставки.

Кроме того, по данным департамента, в 2006-2017 годах из окружного бюджета семьям предоставлено 27 тыс. субсидий на общую сумму более 17,5 млрд рублей. При этом средний размер данной выплаты на май 2018 года составил - 983 тыс. рублей (934 тыс. руб. в 2017 году).