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28.05.18 13:27

Принята отставка губернатора Магаданской области Печеного, врио назначен Носов

© РИА Новости. Владимир Федоренко
28 мая. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области", сообщила пресс-служба Кремля.

Этим указом президент принял отставку Владимира Печеного с поста губернатора по собственному желанию.

Сергей Носов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором.

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