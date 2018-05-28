МИД РФ выступает в поддержку закона о контрсанкциях

28.05.18 13:41

© РИА Новости. Максим Блинов

28 мая. Interfax-Russia.ru - МИД РФ поддерживает закон о контрсанкциях, который в нынешнем виде является оптимальным, заявил в понедельник директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Выступая на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам он напомнил, что с 2011 года, когда Вашингтон "свернул перезагрузку", США 52 раза вводили санкции против России.

Г.Борисенко добавил, что в настоящее время под санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц.

"В этой связи, конечно же, МИД поддерживает тот закон, который сейчас принимается, и хотел бы сказать, что в том наполнении, в каком он сейчас существует, мы считаем его оптимальным", - подчеркнул российский дипломат.