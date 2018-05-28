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28.05.18 14:08

Суд арестовал главу МЧС Кузбасса Мамонтова

© РИА Новости. Владимир Федоренко
28 мая. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого в халатности и растрате по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда в понедельник.

Генерал-майор А.Мамонтов обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать А.Мамонтову меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля", - сказала судья Инна Михайленко.

Как сообщалось, в ходе суда стало известно, что А.Мамонтов подал рапорт об увольнении.

По данным следствия, А.Мамонтов не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".

Кроме того, выявлена причастность А.Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

В апреле в рамках уголовного дела были проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в доме его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

Всего по делу о пожаре арестованы восемь обвиняемых: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

Им предъявлены обвинения по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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