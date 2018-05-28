Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота объявлен в одном из районов Рязанской области

28.05.18 14:25

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 мая. Interfax-Russia.ru - В фермерском хозяйстве села Затворное Скопинского района Рязанской области при проведении проб сыворотки крови от крупного рогатого скота был выявлен положительный результат на бруцеллез, сообщила в понедельник пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям.

В настоящее время главным управлением ветеринарии Рязанской области в неблагополучном пункте проводятся оздоровительные мероприятия противоэпидемические мероприятия.

"Постановлением главного управления ветеринарии Рязанской области установлен карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории Скопинского района Рязанской области", - говорится в сообщении.

Бруцеллез - это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella. Эта инфекция поражает главным образом животных, в том числе коз, овец, верблюдов, свиней, лосей, оленей, крупный рогатый скот и собак.

Заражение человека происходит в первую очередь при употреблении непастеризованного молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов. У человека нарушаются функции нервной, сосудистой, пищеварительной, мочеполовой и репродуктивной систем и он становится инвалидом. Во время беременности болезнь может привести у женщин к преждевременным родам или мертворождению.