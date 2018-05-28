Хедлайнерами рок-фестиваля "Чернозем" в Тамбовской области станут "ДДТ", "Ленинград" и "Кипелов"

28.05.18 14:36

© РИА Новости. Оксана Джадан

28 мая. Interfax-Russia.ru - Стал известен состав участников рок-фестиваля "Черноземье", который пройдет с 17 по 19 августа в Тамбовской области.

Пресс-служба областной администрации сообщила, что в этом году хедлайнерами трех дней станут группы "ДДТ", "Кипелов" и "Ленинград". В фестивале также примут участие группы "Презумпция Невменяемости", "Маша и Медведи", "Пилот", "Lumen", "Casual", "План Ломоносова", Виктор, "Город 312", Глеб Самойлов & The Matrixx, "Приключения Электроников", "Эпидемия", Найк Борзов, НАИВ, Noize MC.

В сообщении отмечается, что рок-фестиваль "Черноземье" включен топ самых лучших и популярных у туристов open-air (опен-эйр) фестивалей под открытым небом в России летом 2018 года.

Как один из самых значимых, перспективных и интересных проектов в сфере событийного туризма рок-фестиваль "Чернозем" второй год проходит при организационной и финансовой поддержке администрации Тамбовской области.

"Событийный туризм можно назвать одним из самых популярных видов туризма в регионе. Именно в этом направлении Тамбовщина в полной мере реализует свой туристический потенциал, и рок-фестиваль "Чернозем" тому подтверждение (...) Люди со всей страны приезжают к нам. Потом смотришь, что пишут в сетях, и охватывает гордость, что это мероприятие получилось таким душевным", - цитируются в пресс-релизе слова главы региона Александра Никитина.

Фестиваль ежегодно проводится под открытым небом в пригороде областного центра, в непосредственной близости от памятника истории - Татарского вала. Для гостей создается инфраструктура со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания.

В прошлом году "Чернозем" посетили около 20 тыс. человек из более чем 120 городов России, Казахстана, Украины, других стран ближнего зарубежья, а также из Германии и США.