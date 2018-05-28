Чаеводы Кубани приступили к сбору чайного листа

28.05.18 14:49

© РИА Новости. Владимир Первенцев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Чаеводческие хозяйства Сочи (Краснодарский край) приступили к сбору чайного листа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам президента ассоциации производителей краснодарского чая Константина Туршу, которые приводит пресс-служба, в этом году чаеводы "планируют собрать хороший урожай".

"Каждый год площади наших плантаций увеличиваются благодаря их восстановлению. Как следствие - растет валовый объем сбора", - сказал К.Туршу.

Ранее сообщалось, что чаеводческие хозяйства Сочи в 2017 году увеличили сбор чайного листа на 18% по сравнению с предшествующим годом - до 553 тонн.

Сбор чая проводился на площади 330,6 га.

Минсельхоз ранее отмечал, что в 2017 году в крае возобновлена государственная поддержка развития чаеводства. В рамках господдержки предусмотрено предоставление субсидий чаеводам на возмещение части затрат на уход за чайными плантациями в течение 3 лет. На эти цели из краевого бюджета в 2017 году было выделено 25,6 млн рублей.

В настоящее время на чайных плантациях идут работы по их реконструкции.

Выращиванием и переработкой чайного листа в муниципальном образовании город Сочи занимаются ЗАО "Дагомысчай", ОАО "Солохаульский чай", ОАО "Мацестинский чай", ЗАО "Хоста чай", ЗАО "Шапсугский чай", а также фермерские хозяйства.

Согласно данным Минсельхоза РФ, в России чайные плантации расположены только на черноморском побережье в районе Сочи.