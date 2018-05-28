Планируется ужесточить наказания за порчу художественных произведений в России

28.05.18 15:12

© РИА Новости. А.Соломонов

28 мая. Interfax-Russia.ru - Минкультуры РФ требует сурового наказания для вандала, повредившего картину "Иван грозный и его сын Иван" в Третьяковке.

"Минкультуры настаивает на максимально суровом, жёстком наказании для этого человека, повредившего картину", - сказал первый замминистра Владимир Аристархов в понедельник журналистам.

Замминистра отметил, что ведомство обращается к депутатам Госдумы рассмотреть вопрос об ужесточении наказания при порче художественных произведений.

В свою очередь директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что музей считает важным инициировать обсуждение вопроса за ужесточение наказание за вандализм в отношении художественных произведений.

"Нас больше всего беспокоит, что существующее законодательство предполагает максимальный срок для подобных преступлений до 3 млн рублей или заключение на три года. Мы хотели бы инициировать обсуждение вопроса за ужесточение наказание за вандализм в отношении художественных ценностей", - сказала директор.

Она напомнила, что в 2015 году музеи почти убедили отказаться от охраны полицией, отдав эти функции ЧОПам. "Нам удалось отстоять охрану музея полицией - теперь ГТГ охраняет Росгвардия, но нам сократили количество постов. Хотелось бы, чтобы сообщество и Минкультуры вернулись к обсуждению этого вопроса", - продолжила директор.

Она отметила, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский готовит обращение Союза музеев, и вопрос о вандализме будет обсуждаться на фестивале "Интермузей".

В субботу сообщалось, что полиция задержала мужчину, повредившего картину в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.

Картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", также известной как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в субботу.