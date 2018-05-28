Свердловский губернатор считает, что врио главы Магаданской области Носов "созрел для новых рубежей"

28.05.18 15:27

© РИА Новости. Алексей Никольский

28 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев полагает, что перед мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым, назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области, стоят трудные, но интересные задачи.

"Много лет он успешно руководил Нижним Тагилом и явно созрел для покорения новых рубежей. Теперь перед ним будут стоять трудные, но интересные задачи. Жителям Магаданской области повезло: им достался энергичный и целеустремленный руководитель", - написал Е.Куйвашев Instagram.

Он поздравил С.Носова с переходом на новую ступень и добавил, что жителям Нижнего Тагила "будет немного жаль отпускать Сергея Носова в далекий Магадан".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил временно исполняющим обязанности главы региона С.Носова.

С.Носов являлся главой Нижнего Тагила с 2012 года.