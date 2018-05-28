Собянин: Москва стала городом, который дает бизнесу развиваться

28.05.18 15:41

© РИА Новости. Виталий Белоусов

28 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, открывая Московский предпринимательский форум в "Манеже", рассказал о развитии бизнеса в столице и о той среде, которую город создает для предпринимателей.

Московский предпринимательский форум проходит в столице впервые и открывает Московскую неделю предпринимательства, которая продлится до 1 июня, и станет крупнейшим бизнес-событием года в Москве.

"Не так давно на ПМЭФ подводили итоги рейтингов регионов по инвестиционной привлекательности. Значительная часть этого рейтинга была основана на мнении самого бизнеса, самих предпринимателей. Москва заняла второе место в России. Вы спросите, почему не первое? Я вообще удивляюсь, что мы в десятку входим", - сказал С.Собянин.

Мэр пояснил, что Москва для предпринимателя - тяжелейший город, так как такой конкуренции, как в Москве, нет нигде, а пробиться здесь, развить свой бизнес и реализовать свои идеи крайне сложно.

"В Москве за последние годы происходили и происходят серьезные фундаментальные сдвиги в развитии бизнеса. За несколько лет количество предприятий увеличилось в 1,5 раза - это больше, чем за всю предыдущую историю", - отметил мэр.

С.Собянин пояснил, что в городе изменилась градостроительная политика: ежегодно около 5 миллионов квадратных метров коммерческий недвижимости вводятся в эксплуатацию. "Если несколько лет тому назад рынок был девелопером - владельцами офисов и торговых центров, - то сегодня он превратился в тех, кто арендует, снимает, покупает эту недвижимость, размещает свои коворкинги, офисы, инновационные компании", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что Москва из города с "бешеной, несоразмерной" ценой на коммерческую недвижимость стала городом, который дает бизнесу развиваться.

Помимо поворота рынка недвижимости к бизнесу, изменилась и городская инфраструктура. "Бизнес требует своего пространства и своей инфраструктуры. Государство считало, что мы должны построить современные технопарки и всех туда поселить. Мы так считали и построили аж три технопарка. Государство должно помогать частной инициативе - мы помогли льготами, инфраструктурой и получили уже больше 30 технопарков, где работают 45 тысяч человек. Они сегодня заполнены на 100% в отличие от обычных офисов", - добавил мэр.

С.Собянин напомнил и о новой льготной политике для бизнеса. По его словам, Москва месяц работает на налоговые льготы технопарков, а остальные 11 месяцев город имеет чистый доход от этих технопарков.

"Мы приняли программу "Смарт Сити" - "Умный город", объединив огромные массы данных, которые имеет город", - сказал мэр.

Он отметил, что благоустроенные общественные пространства Москвы сегодня открыты для людей и также являются основным драйвером развития для бизнеса.

"Никаких "заболоченных" витрин вы не увидите. А то, что москвичи стали выходить на улицы своего города в пять раз больше, чем раньше, дорогого стоит. Человек не просто гуляет, он заходит в кафе, ресторан, магазин, становится более активным, и общественное пространство заполняется стрит-фудом, кафе, ресторанами", - сказал С.Собянин.

Он напомнил, что недавно на Рождественском бульваре "на месте ямы" открылся Центральный рынок, который изменил понимание рынка и стал больше похож на модное пространство. "Там нет парковок возле рынка, но там (на рынке - ИФ) мест нет - там народу как в метро", - отметил он.

С.Собянин подчеркнул, что трансформация общественных мест Москвы создала огромную синергию развития города, увеличение на 70% туристического потока.

Мэр затронул и тему реновации. По его словам, во время запуска программы бизнес был против, поскольку часть коммерческих предприятий располагалась в домах, подлежащих сносу.

"Сегодня мы показываем новые проекты реконструкции кварталов реновации, где место для бизнеса увеличивается кратно. Это мировой тренд, когда уже невозможно строить только жилые спальные районы или только районы для работы. Должны быть и услуги, и работа, и жилье - тогда это летает, тогда это работает", - отметил он.

С.Собянин поблагодарил социально ориентированный бизнес. "Спасибо тем, кто занимается в культуре, образовании, здравоохранении, спорте. Это очень важно для москвичей. А если это делается с душой, то это замечательно вдвойне. Бизнес и город не могут развиваться друг без друга, поэтому давайте вместе развивать наш любимый город", - заключил мэр Москвы.