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28.05.18 15:55

Ярославская область на ПМЭФ-2018 подписала соглашения на 30 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Фомичев
28 мая. Interfax-Russia.ru - Ярославская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) подписала более 20 соглашений на общую сумму более 30 млрд рублей, сообщает правительство региона.

"За два дня подписано более 20 соглашений на общую сумму в 30 млрд рублей. Все они весьма значимы для социально-экономического развития региона. В числе наиболее финансово емких - соглашение с ООО "ЭкоГрупп", которое планирует вложить 5 млрд рублей в развитие системы обращения с отходами на территории Ярославской области. Будут построены мусороперерабатывающий завод, сортировочные станции, приняты другие меры по решению остро стоящей сегодня проблемы утилизации отходов. Кроме того, на форуме мы серьезно продвинулись еще по одному экологическому направлению - ликвидации объектов накопленного вреда. Решать вопрос "зеленых масел" и кислогудронных прудов будет компания "ГазЭнергоСтрой", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Миронова.

Кроме того, в 9 млрд рублей предварительно оценивается объем заказов в рамках соглашения между правительством области и концерном "Калашников". "Россети" планируют закупать произведенные в Рыбинске "умные" счетчики. Также закреплены договоренности с ПАО "Интер РАО", госкорпорацией "Ростех", Заводом ПСМ, "Компанией Дизель".

Соглашениями, подписанными на форуме, предусмотрены создание центра позитронно-эмиссионной томографии для ранней диагностики онкозаболеваний, строительство заводов по производству дизельных и газопоршневых электростанций, детского питания, сухих завтраков, судоверфи, распределительного центра. Холдинг "АгриВолга" подтвердил готовность вложить 1,5 млрд рублей в создание ярославского сырного кластера.

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