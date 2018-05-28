Заморозки ожидаются в нескольких регионах Поволжья

28.05.18 15:49

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупреждают жителей ряда регионов Приволжского федерального округа о предстоящем похолодании.

ГУ МЧС по Мордовии сообщает, что в ночь на вторник в республике ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 градусов.

Спасатели рекомендуют садоводам заблаговременно защитить растения от холода, укрыв будущий урожай полимерной пленкой или соломой, а также пролить почву.

В Пермском крае, по прогнозам синоптиков, во вторник и среду местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -3 градусов.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, в регионе предстоящей ночью также ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

В свою очередь, по данным "Приволжского УГМС", заморозки до 2 градусов ниже ноля в воздухе и на почве ожидаются местами в Самарской области в ночь на вторник. При этом уже днем 29 мая температура поднимется до 15-20 градусов тепла.

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками.

"Ночью 29 мая на территории республики местами ожидаются заморозки на почве до минус одного градуса", - говорится в сообщении Гидрометцентра Татарстана.

Заморозки до -2 градусов на почве ожидаются в ночь на вторник и в Удмуртии, сообщает Гидрометцентр республики. В связи с этим также выпущено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что ночные заморозки прогнозируются и на территории Башкирии. По данным республиканского ГУ МЧС, 29-30 мая ночью и утром местами температура опустится до минус 5 градусов.