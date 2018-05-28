Сценические костюмы похищены у труппы Киркорова перед концертом в Нижегородской области

28.05.18 16:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 мая. Interfax-Russia.ru - Неизвестные похитили сценические костюмы у труппы Филиппа Киркорова в городе Павлово Нижегородской области, где в понедельник должен состояться концерт артиста.

В пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье", что кража была совершена в ночь на понедельник.

"В полицию поступило заявление, что из фуры около ФОК "Звезда" (помещение, где запланирован концерт Ф.Киркорова - ИФ) похищены костюмы, принадлежащие одному из известных артистов. Похищены восемь костюмов артистов кордебалета", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Пресс-секретарь Ф.Киркорова Ольга Алексеева подтвердила агентству "Интерфакс-Поволжье", что фуры со всем необходимым для выступления артиста находились около концертной площадки.

"В ночь на понедельник неизвестные вскрыли одну из них. Похищено восемь костюмов на общую сумму $11 тыс.", - сказала собеседница агентства, добавив, что в связи с произошедшим представители певца написали заявление в полицию.

По словам О.Алексеевой, кража не повлияет на запланированное выступление Ф.Киркорова.

"Концерт состоится. Все билеты проданы и нет причин, чтобы отменять шоу", - сказала она.