Трансконтейнер запустил поезд между Ростовом-на-Дону и Владивостоком

28.05.18 16:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 мая. Interfax-Russia.ru - ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) запускает внутрироссийский сервис по доставке грузов из Ростова-на-Дону во Владивосток, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, первый поезд с контейнерами, гружеными товарами народного потребления (общий объем - 67 TEU), назначением на станцию Первая Речка (ДВДЖ) отправился со станции Ростов-Товарный (СКЖД) 26 мая.

Груз формируется к отправке из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Азова и городов Ростовской области, Краснодарского края и Волгоградской области. По прибытии вывоз товаров будет осуществляться в пределах Владивостока и других городов Приморья, а также в Петропавловск-Камчатский. Планируется, что отправки будут осуществляться на регулярной основе, отмечает компания.

"Маркетинговый анализ существующих грузопотоков, формирующихся в регионе деятельности филиала (СКФО и ЮФО) показывает большой потенциал организованного нами нового поездного сервиса "Ростов - Владивосток". Основными преимуществами этого сервиса является высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время и конкурентная стоимость перевозок грузов в сравнении с альтернативными схемами. Немаловажным параметром для наших клиентов также является высокое качество обслуживания и сохранность груза в пути следования. Данный сервис может привлечь грузоотправителей не только Северного Кавказа, но и соседних регионов, и стать первым шагом к формированию южного транспортно-логистического узла", - заявил в этой связи директор филиала ПАО "Трансконтейнер" на Северо-Кавказской железной дороге Евгений Бабич, слова которого приводятся в сообщении.