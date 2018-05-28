Ночные заморозки прогнозируют синоптики в Курганской области

28.05.18 16:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Курганский гидрометцентр предупреждает о ночных заморозках, которые ожидаются в ряде территорий Курганской области 29 и 30 мая.

"Ночью 29 мая в отдельных районах Курганской области и 30 мая в большинстве районов области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, с температурами от 0 до минус 3 градусов по Цельсию", - сообщает пресс-служба администрации Кургана в понедельник.

В настоящее время средняя ночная температура в регионе держится у отметки 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогревается до плюс 18.

Специалисты отмечают, что похолодание может привести к повреждению или частичной гибели сельскохозяйственных культур. В этой связи местным жителям и руководителям предприятий рекомендовано принять меры по защите растений.