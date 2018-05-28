Мусорный полигон "Съяново" загорелся в Подмосковье

28.05.18 17:21

© РИА Новости. Сергей Ерохин

28 мая. Interfax-Russia.ru - Комиссию по чрезвычайным ситуациям планируется собрать в связи с очередным возгоранием полигона "Съяново" в Серпуховском районе Подмосковья, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Полигон "Съяново" загорелся (...). Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов соберет комиссию по ЧС в связи с этим", - сказал А.Коган журналистам.

Он отметил, что полигон находится на муниципальной земле Серпуховского района.

По словам министра, оператор полигона находится в предбанкротном состоянии, возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время будет определено, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями и завозом грунтов, добавил А.Коган.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Серпухова, 28 мая на территории полигона ТБО "Съяново-1" были зафиксированы многочисленные очаги возгораний и задымление всего южного склона.

Полигон "Съяново" был закрыт в октябре 2017 года, когда Минэкологии не продлило лицензию ООО "Первая Гильдия" в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор там периодически возникали возгорания.