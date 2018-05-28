Ливни с градом и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие часы в Карачаево-Черкесии

28.05.18 17:23

© РИА Новости. Саид Царнаев

28 мая. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий, ожидаемым в ближайшие часы в республике.

"В ближайшие 1-3 часа в КЧР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 23 м/с. На реках прогнозируются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей малого объема", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, существует вероятность возникновения происшествий не выше муниципального характера, связанных с активизацией экзогенных процессов, что может привести к перекрытию автомобильных и железных дорог, повреждению опор ЛЭП и мостов, объектов жизнеобеспечения, расположенных на трассах возможного схода селей.

Также возможны подтопления низменностей и территорий населенных пунктов, уточняет чрезвычайное ведомство.