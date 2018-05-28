Более 1 млрд рублей будет инвестировано в новую канатную дорогу на курорте "Роза Хутор" в Сочи

28.05.18 17:46

© РИА Новости. Денис Гришкин

28 мая. Interfax-Russia.ru - Десятиместную гондольную канатную дорогу протяженностью 2 тыс. метров возведут на Южном склоне хребта Аибга круглогодичного горного курорта "Роза Хутор", сообщил агентству "Интерфакс-Юг" генеральный директор "Роза Хутор" Сергей Бачин.

Собеседник отметил, что новая канатная дорога пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс" до отметки Роза Пик на высоте 2320 м над уровнем моря. Десятиместная гондольная канатная дорога производства компании "Доппельмайeр" (Австрия-Швейцария) станет на курорте "Роза Хутор" 29-й по счету.

"В строительство новой канатной дороги будет инвестировано более 1 млрд рублей. Работы по проектированию начнутся в самое ближайшее время, а ввод в эксплуатацию планируется к зимнему сезону 2019/2020 годов", - подчеркнул генеральный директор.

По его словам, Южный склон курорта, ставший доступным для туристов всего два года назад, чрезвычайно привлекателен не только в зимнем сезоне для катания по широким трассам в окружении пихтового леса, но и летом, поскольку там находятся Парк водопадов "Менеделиха" и пешие маршруты.

"Мы сосредоточены на том, чтобы совершенствовать сервис и имеющуюся на курорте инфраструктуру, наша главная задача - обеспечить для туристов максимальный комфорт. Сегодня единственной "транспортной артерией" на Южном склоне является кресельная канатная дорога "Эдельвейс", к сожалению, это не позволяет избежать очередей на подъемник, в особенности в период пиковой загрузки. Появление новой канатной дороги сделает отдых туристов и гостей гораздо более удобным", - отметил С. Бачин.