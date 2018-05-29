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29.05.18 09:56
Иркутский губернатор решил объединить министерства строительства и ЖКХ региона
"Я подписал распоряжение о реорганизации двух региональных министерств. Это министерство строительства, дорожного хозяйства и министерство жилищной политики, энергетики и транспорта. На федеральном уровне работает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вот мы такое министерство ровно с такими полномочиями будем создавать в этом году", - цитирует пресс-служба С.Левченко.
Глава региона отметил, что для окончательного принятия данного решения ждал, когда станет известная структура нового федерального правительства.
Кто возглавит новое министерство строительства и ЖКХ Иркутской области, пока неизвестно.
"Решения не принято", - сказал губернатор.
В настоящее время министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области возглавляет Светлана Свиркина, которая была назначена в октябре 2015 года сразу после избрания С.Левченко губернатором.
Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области руководит Артур Сулейменов, назначенный в декабре 2016 года после отставки прежнего министра из-за проблем с началом отопительного сезона в городе Вихоревка, где вводился режим ЧС из-за остановки котельной.
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