Тульская область на ПМЭФ-2018 подписала соглашения на 88 млрд рублей

29.05.18 09:59

© РИА Новости. Илья Питалев

29 мая. Interfax-Russia.ru - Тульская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) подписала 19 соглашений на общую сумму более 88 млрд рублей, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на главу региона Алексея Дюмина.

"Ключевой темой форума стала "Экономика доверия". Существенное количество сессий было посвящено экономике нового времени, развитию передовых и современных технологий. Для Тульской области прошедший форум стал результативным. Итог работы - подписание 19 соглашений на общую сумму более 88 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова А.Дюмина.

Губернатор также отметил, что, хотя в 2017 году соглашений было подписано больше, общая сумма инвестиций составила 83 млрд рублей. Улучшить результат удалось за счет Специальных инвестиционных контрактов (СПИК), подписанных с крупнейшими предприятиями региона.

Территориями развития в рамках подписанных соглашений стали Ясногорский, Узловский и Заокский районы, города Тула, Алексин, Ефремов и Новомосковск.

В пресс-релизе отмечается, что ключевым направлением повышения инвестиционной привлекательности Тульской области является дальнейшее развитие особой экономической зоны "Узловая". В ходе ПМЭФ состав ее резидентов расширился - подписаны соглашения с компаниями "Тузал" и "Мистраль".

Кроме того, подписано соглашение о взаимодействии с министерством экономического развития РФ по увеличению площади ОЭЗ "Узловая" на 110 га за счет территории, принадлежащей НАК "Азот". Это позволит привлечь дополнительно не менее пяти резидентов с объемом инвестиций не менее 30 млрд рублей, создать около 700 рабочих мест.

Также подписано соглашение о сотрудничестве с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" для проведения исследований и разработок авиационных компонентов.

В марте создана территория особого экономического развития (ТОСЭР) "Ефремов". На форуме с ООО "Каргилл" подписано соглашение о создании здесь биотехнологического кластера, что позволит привлечь не менее 10 млрд рублей инвестиций.

"Предстоит большая работа по реализации заключенных соглашений. Каждому инвестору нужно оказывать внимание, помогать развиваться и делать все, чтобы инвесторы шли в Тульскую область", - подытожил А.Дюмин.