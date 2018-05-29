Правительство РФ продлило механизм господдержки выпуска оборудования для пищепрома

29.05.18 10:03

© РИА Новости. Николай Хижняк

29 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ продлило механизм господдержки производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на 2018-2020 годы.

Соответствующее постановление подписано 24 мая 2018 года и размещено на сайте кабинета министров. Документ внесен Минпромторгом.

Субсидии будут предоставляться в размере 15% цены оборудования (с учетом НДС), а в случае реализации оборудования покупателям, зарегистрированным на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Крыма, Севастополя и Калининградской области, - в размере не менее 20% цены оборудования (с НДС).

В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмотрено 1,5 млрд рублей.

Как отмечается в справке к постановлению, субсидирование позволит стабилизировать объемы производства и продаж такого оборудования в России, будет способствовать загрузке производственных мощностей, сохранению рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Этот механизм действует с 2017 года. На этот год из федерального бюджета на него было выделено 500 млн рублей. Они направлены на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией оборудования.

В 2017 году субсидии были предоставлены 23 машиностроительным предприятиям, реализовано оборудование общей стоимостью более 3 млрд рублей. Объем производства машин и оборудования для пищепрома по сравнению с 2016 годом увеличился на 20% и составил 16 млрд рублей. "Таким образом, предусмотренные цели по увеличению производства машин и оборудования для различных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности на 12,5%, сохранению рабочих мест в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности были достигнуты", - констатируется в справке к документу.